شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يواصل الاستعداد لغزل المحلة.. والعشري: نقطة الأهلي بداية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق سموحة بقيادة طارق العشري الاستعداد لمواجهة غزل المحلة فى إطار منافسات الأسبوع العاشر من بطولة الدورى، المقرر لها الخامسة مساء الجمعة المقبلة.

وتعادل سموحة مع الأهلي سلبيا في الأسبوع التاسع من بطولة الدورى وقدم أداءً مميزًا خلال المباراة التى جمعتهما مساء الأحد على استاد الأهلي والسلام.

ويحتل سموحة المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط جمعها من 9 مباريات، حيث حقق الفوز فى مباراة وتعادل فى 5 مواجهات وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبوه 3 أهداف واستقبلت شباكهم 7 أهداف.

ومن جانبه، قال طارق العشرى: حققنا الهدف الذى جئنا من أجله ملعب السلام وإن كنت طمعان فى الثلاث نقاط وكان لنا فرصتين محققتين لنا أمام مرمى الأهلى".

وأضاف مدرب سموحة: "فرضنا رتمنا على المباراة وقدرنا نقفل على كل مفاتيح الأهلى فلم تحس بمحمد شريف ولا الجناحين ولا على معلول، ولم يكن للأهلى أى فرصة خطرة طوال الـ90 دقيقة".

وتابع طارق العشرى: "اتفرجت كتير جدا على فريق الأهلى، لذلك كما معلم كل شيء عنه، وبدأنا المباراة نلعب على النقطة وخلال المباراة حاولنا نكسب المباراة، والنقطة فى هذه المباراة مهمة جدا خاصة بعد الهزيمة من الاتحاد السكندرى".

وأوضح طارق العشرى؛ أنه يسعى لتكوين فريق قوي يعيد سموحة لمكانته الطبيعي ولكن هذا يحتاج وقتا ومجهودا، ونأمل في منح الفرصة للناشئين المميزين مثل محمد سعيد مكرونة الذي قدم أداء رائعا أمام الأهلى.

وتابع مدرب سموحة: علاقتي قوية مع فرج عامر وممتدة منذ 30 عاما وهو يدعمني باستمرار وسندعم الفريق بعناصر مميزة خلال الانتقالات الشتوية القادمة.