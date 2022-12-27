شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يدخل معسكرا مغلقا الليلة استعدادا لمواجهة فيوتشر بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق فاركو بقيادة إيهاب جلال تدريباته اليوم الثلاثاء استعداداً لمواجهة فيوتشر المقرر لها الخامسة مساء غداً الاربعاء على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض الفريق البرتقالى مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن إيهاب جلال قائمة المباراة التي تدخل معسكر مغلق الليلة.

حذر إيهاب جلال لاعبيه من خطورة استمرار نزيف النقاط في مبارياتهم الأخيرة بالدوري بعد الخسارة من الأهلى بهدفين مقابل هدف ثم التعادل السلبى مع غزل المحلة منذ توليه المسئولية الفنية للفريق.

وتعاقد مجلس إدارة نادى فاركو برئاسة عز الدين يشار مع إيهاب جلال ليكون مديرا فنيا لفريق الكرة الأول بالنادى خلفا للبرتغالى نونو الميدا الذى تم توجيه الشكر له بسبب تراجع النتائج.

وطالب إيهاب جلال لاعبيه ببداية تصحيح مسار الفريق البرتقالى بجدول الدوري والبحث عن استعادة الانتصارات بداية من مواجهة فيوتشر غداً.

فى سياق أخر، عقد إيهاب جلال، المدير الفنى لنادى فاركو، اجتماعاً مع لاعبيه شرح لهم طريقة عمله خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن الالتزام والاجتهاد سيكون شعار التواجد فى التشكيل الأساسى، مشيراً إلى أن المشاركة ليست حكراً على لاعب بعينه وأن الاستبعاد سيكون مصير أى لاعب يثبت تقصيره فى التدريبات والمباريات.