شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والإسماعيلى في الدوري المصري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الزمالك بقيادة فيريرا لخوض مباراة جديدة بالدوري المصرى أمام الإسماعيلى بعد التعادل السلبى مع المقاولون العرب في اللقاء الذى أقيم على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الاخضر ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز .





موعد مباراة الزمالك والإسماعيلى في الدوري

يستعد الزمالك لمواجهة نظيره الإسماعيلى فى اللقاء المقرر له السابعة مساء الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز .





القناة الناقلة لمباراة الزمالك والإسماعيلى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والاسماعيلى فى الدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية في المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثاني في منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلي الثالث.

الزمالك لم يسيطر فقط على لقب الدوري، بل تمكن من السيطرة على صدارة تهديف المسابقة في موسم 2021-22، بعد فوز أحمد السيد "زيزو" بلقب هداف الدوري المصري برصيد 19 هدفًا، متفوقًا بفارق أربعة أهداف عن مروان حمدي مهاجم سموحة السابق، والذي انتقل في الموسم الجديد إلى النادي المصري.