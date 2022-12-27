شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: لم أتردد لحظة فى قبول عرض الإسماعيلى.. وصالح جمعة ليس له مثيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد حسام ميدو، المدير الفني الجديد للإسماعيلي، تفاصيل تدريب الدراويش، وقال ميدو، في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس 1: "لم أتردد لحظة في قبول مهمة تدريب الإسماعيلي عندما تلقيت اتصالات من مسئوليه للعودة مجددا".

وأضاف ميدو، إن صالح جمعة يستحق التواجد في منتخب مصر، لكن يجب أن نصل لعقله وقلبه من أجل تجهيز ذلك، لأنه لا يوجد لاعب مثله في الدوري المصري.

وكان أيمن الجمل قد تولى منصب المدير الفني لفريق الإسماعيلي في 4 مباريات أمام فيوتشر وإنبي وبيراميدز والمصري.

ويظهر ميدو لأول مرة مع الإسماعيلي هذا الموسم أمام الزمالك في الجولة العاشرة بالدوري الممتاز.