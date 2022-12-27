شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع ينهى استعداداته الليلة لمواجهة حرس الحدود بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهى فريق طلائع الجيش بقيادة محمد يوسف استعداداته اليوم الثلاثاء لمواجهة حرس الحدود المقرر لها الخامسة مساء غداً الاربعاء على ستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض الطلائع مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن محمد يوسف قائمة المباراة التي تدخل معسكر مغلق الليلة.

عقد محمد يوسف المدير الفني لطلائع الجيش جلسة مع لاعبيه عقب انتهاء مباراة فيوتشر بالتعادل السلبى طالبهم خلالها بضرورة استعادة الانتصارات بداية من المواجهة المقبلة أمام حرس الحدود ضمن خطة تصحيح مسار الفريق بجدول الدوري.

وطالب يوسف لاعبيه بالتركيز في المباريات المقبلة بالدوري من أجل تحسين ترتيب الطلائع بجدول الدوري.

في سياق آخر، عكف محمد يوسف، على دراسة مباريات حرس الحدود فى الدوري، وآخرها مباراته مع البنك الاهلى في الجولة الأخيرة للمسابقة، للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق.

ووجه محمد يوسف تحذيرا شديد اللهجة للاعبيه من صعوبة مباراة حرس الحدود مؤكداً أن المنافس سيقاتل للفوز باللقاء.

ويواصل محمود وحيد الظهير الايسر لنادى طلائع الجيش تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من شد السمانة للتعافى من الإصابة والعودة للملاعب.