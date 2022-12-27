شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى في صدارة الدوري المصري قبل انطلاق الجولة العاشرة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حافظ فريق الأهلى على صدارة أندية الدوري المصرى قبل إنطلاق منافسات الجولة العاشرة للمسابقة اليوم الثلاثاء رغم تعادله السلبى مع سموحة في الجولة التاسعة.

الزمالك هو حامل لقب النسخة الماضية من الدورى المصرى 2021-2022، بينما حل بيراميدز وصيفاً للمرة الأولى فى تاريخه، وجاء الأهلى فى المركز الثالث.

ويشارك الأهلى والزمالك فى دورى الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية، وتوج الزمالك بلقب الدورى المصرى موسم 2021-2022، بينما لم تنته بعد منافسات نسخة كأس مصر حيث صعد الرباعى الأهلى والزمالك وسموحة وبيراميدز لنصف نهائى البطولة

انطلقت النسخة 64 من منافسات الدورى المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، والذى كانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

الأهلى هو البطل التاريخى للدورى المصرى بعدما حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثانى أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالى 14 مرة، ويأتى الإسماعيلى فى الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعد أن فاز بالمسابقة طيلة تاريخه فى ثلاث مناسبات فقط.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية فى المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثانى فى منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلى الثالث.





ترتيب الدوري المصري

الأهلى المركز الأول 23 نقطة

الزمالك المركز الثانى 21 نقطة

فيوتشر المركز الثالث 19 نقطة

الاتحاد السكندري المركز الرابع 18 نقطة

بيراميدز المركز الخامس 17 نقطة

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