شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يطالب لاعبى الزمالك باستعادة الانتصارات أمام الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - طلب البرتغالى جيفالدوا فيريرا المدير الفنى للزمالك من لاعبيه ضرورة استعادة نغمة الإنتصارات سريعا عندما يلتقى الفريق أمام الإسماعيلى بعد غدا الخميس فى الجولة التاسعة لمسابقة الدورى باستاد القاهرة.
من ناحية أخرى يواصل الفريق الكروى الأول للزمالك استعداداته اليوم لمواجهة الإسماعيلى فى ظل ضغط المباريات وهو ما جعل المدير الفنى يرفض الراحة عقب لقاء المقاولون ويفضل استكمال التدريبات من أجل التجهيز للقاء الدراويش والذى يدرك المدير الفنى صعوبته خاصة بعد الهزيمة الأخيرة التى منى بها الدراويش أمام المصرى البورسعيدى بهدف مقابل للاشئ ورغبته فى عبور المراكز الأخيرة فى ظل المنافسة الشرسة على البقاء بين أكثر من ستة أندية فى المؤخرة.
وتأكدت جاهزية محمد عواد حارس مرمى فريق الكرة، لحراسة عرين فريقه فى مواجهة الإسماعيلى المقبلة، بعد الإصابة التى تعرض لها فى لقاء المقاولون العرب.
وكشف مصدر بالجهاز الفنى للزمالك، إن الحارس جاهز وبحالة جيدة وسيتواجد بشكل طبيعى فى مباراة الإسماعيلى، خاصة وإن الإصابة كانت "خفيفة" واطمئن الجهاز الطبى على حالة الحارس.
وخاض عواد تدريبات استشفائية أمس الاثنين، على أن ينتظم فى التدريبات الجماعية للزمالك اليوم الثلاثاء بشكل طبيعى.