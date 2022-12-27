فيريرا يطالب لاعبى الزمالك باستعادة الانتصارات أمام الإسماعيلى

القاهرة - سامية سيد - طلب البرتغالى جيفالدوا فيريرا المدير الفنى للزمالك من لاعبيه ضرورة استعادة نغمة الإنتصارات سريعا عندما يلتقى الفريق أمام الإسماعيلى بعد غدا الخميس فى الجولة التاسعة لمسابقة الدورى باستاد القاهرة.

وشدد فيريرا على لاعبى الزمالك بضرورة نسيان مباراة المقاولون والتى انتهت بالتعادل السلبى وفقد فيها الفريق الأبيض نقطتين ثمينتين فى سباق القمة خاصة وأن المنافس التقليدى الأهلى تعادل أيضا أمام سموحه بنفس النتيجة وهو ما كان سيعطى الزمالك الأفضلية حال تحقيقه الفوز على المقاولون.

من ناحية أخرى يواصل الفريق الكروى الأول للزمالك استعداداته اليوم لمواجهة الإسماعيلى فى ظل ضغط المباريات وهو ما جعل المدير الفنى يرفض الراحة عقب لقاء المقاولون ويفضل استكمال التدريبات من أجل التجهيز للقاء الدراويش والذى يدرك المدير الفنى صعوبته خاصة بعد الهزيمة الأخيرة التى منى بها الدراويش أمام المصرى البورسعيدى بهدف مقابل للاشئ ورغبته فى عبور المراكز الأخيرة فى ظل المنافسة الشرسة على البقاء بين أكثر من ستة أندية فى المؤخرة.

وتأكدت جاهزية محمد عواد حارس مرمى فريق الكرة، لحراسة عرين فريقه فى مواجهة الإسماعيلى المقبلة، بعد الإصابة التى تعرض لها فى لقاء المقاولون العرب.