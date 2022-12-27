شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة بيراميدز والاتحاد السكندرى اليوم فى الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى اليوم فريق بيراميدز مع نظيره الاتحاد السكندرى في إطار مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدورى الممتاز ، فى اللقاء الذى يقام بملعب الدفاع الجوى.

ويسعى بيراميدز لتعويض الخسارة التي تلقاها الفريق أمام الداخلية في المباراة السابقة بالجولة التاسعة ، و التي انتهت بالهزيمة بهدفين مقابل هدف .





موعد مباراة بيراميدز والاتحاد السكندريتقام مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري فى تمام الساعة الخامسة مساء باستاد الدفاع الجوى.







الاتحاد السكندري يبحث عن استمرار الانتصارات الاتحاد السكندري يبحث عن استمرار الانتصارات

بيراميدز يستعيد رمضان صبحيويستعيد بيراميدز جهود رمضان صبحى خلال مواجهة زعيم الثغر ، بعد أنتهاء الإيقاف بسبب تراكم الإنذارات ، حيث غاب رمضان صبحى عن مواجهة بيراميدز والداخلية بسبب الحصول على 3 بطاقات صفراء، مما أدى لإيقافه، على أن يعود لتدعيم صفوف الفريق السماوي في لقاء زعيم الثغر المقبل، لاسيما وإن رمضان صبحى يعد من الأعمدة الأساسية بالفريق وغيابه أثر بشكل واضح على الأداء، وخاصة الأداء الهجومى.

في المقابل يدخل الاتحاد السكندرى المباراة ، منتشيا بعد الفوز على سيراميكا ، بهدف نظيف في الجولة التاسعة من بطولة الدورى .

وطالب زوران المدير الفني للفريق السكندرى لاعبي الاتحاد السكندري، بعدم المبالغة فى الفرح والانتصارات وغلق صفحه سيراميكا والتركيز لتحقيق الفوز السابع والذى سيكون بمثابه التأكيد على أن سيد البلد ينافس علي المربع الذهبى بقوة.

ويعود مروان عطيه لاعب الوسط لصفوف الاتحاد عقب انتهاء إيقافه وغيابه عن مباراة الفريق أمام سيراميكا والتى انتهت بهدف نظيف لزعيم الثغر أحرزه أحمد عيد.

وتوقف رصيد بيراميدز عند النقطة 17 ، في المركز الخامس بترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز حصدهم من 9 مباريات، حيث حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في مباراتين وخسر مواجهتين كانت أمام الزمالك والداخلية، سجل لاعبوه 11 أهداف واستقبلت شباكهم 6 أهداف.

في المقابل يدخل الاتحاد السكندرى اللقاء وهو في المركز الرابع برصيد 18 نقطة بعد أن خاض 9 مباريات ، حقق الفوز في 6 ، و خسر ثلاثة مواجهات ، يجل لاعبوه 10 أهداف ، و دخلت مرماه 7 .