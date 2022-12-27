شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يضع الرتوش الأخيرة الليلة على خطة مواجهة الأهلى لسيراميكا بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر اليوم الثلاثاء استعداداته لمواجهة سيراميكا المقرر لها السابعة مساء غداً الأربعاء على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير على ملعبه بستاد التتش ثم يعلن كولر قائمة المباراة التي تدخل معسكر مغلق الليلة

ويرغب جهاز الاهلى في إستعادة الانتصارات بعد التعادل السلبى مع سموحة في الجولة الأخيرة للدوري لإيقاف نزيف النقاط للحفاظ على صدارة أندية المسابقة.

وفقد الأهلي نقطتين جديدتين في الدوري المصري بعد سقوطه في فخ التعادل السلبي مع سموحة، لكنه ظل على الصدارة في وقت تعادل فيه أيضا أقرب ملاحقيه الزمالك مع المقاولون العرب، ليستمر فارق النقطتين بين القطبين.

على صعيد ردود أفعال مباراة سموحة ، فقد اعترف مارسيل كولر، المدير الفني بأن الفريق لم يلعب جيدا في الشوط الأول من مباراة سموحة، مؤكدا أن المنافس لعب في الثلث الدفاعى فقط، مشيرا إلى أنه يمارس مهنة التدريب منذ أكثر من 23 عاما وكان لاعبا في الأصل ولم ير مباراة مثل هذه في حياته الكروية.

وكشف المدير الفني للأهلى، خلال تصريحات فى المؤتمر الصحفى عقب المباراة، أنه لم ير فريقا يسقط في أرضية الملعب كل 3 دقائق، مشيرا إلى أن ذلك الفعل لا يصنف داخل دائرة الأخلاق الرياضية، وأن الأمور كانت متروكة لكل شخص يفعل ما يحلو له.

وأوضح كولر أن الجميع شاهد في مباريات كأس العالم الماضية التي أقيمت في قطر، وأن الوقت بدل الضائع كان يحسب كاملا، لافتا إلى أن مباراة الأهلى وسموحة أُهدر الكثير من الوقت فيها ولم يحتسب، مطالبا بمعالجة هذا الأمر من أجل صالح الكرة المصرية حتى يتم تسريع إيقاع اللعب.

وأشار كولر أن لاعبيه بدأوا الشوط الأول بشكل سيئ ولكن الأداء تحسن في الشوط الثانى وانتبهوا لتنفيذ تعليماته الفنية، مشددا في المجمل على أن الفريق الأحمر لم يخلق فرصا كثيرة في المباراة حتى الهجمات التي كانت على مرمى سموحة لم تستغل بالشكل الأمثل.

واختتم كولر حديثه قائلا: "لدي رسالة إلى جمهور الأهلي.. الجمهور يقل في المدرجات من مباراة إلى أخرى ونحن نعرف أنه هو القوة الضاربة للأهلي، رسالتي إلى الجمهور نحن نحتاج إليكم في ظل وجود الجمهور بأعداد كبيرة في مباريات المنافسين".