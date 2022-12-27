شكرا لقرائتكم خبر عن سباحة الأهلي تسيطر على المراكز الأولى ببطولة الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصدت فرق سباحة النادي الأهلي العديد من المراكز في بطولة الجمهورية «رجال - آنسات»، والتي تقام فعالياتها باستاد القاهرة الدولي.

وحصد عبد الرحمن سامح هريدي سباح النادي الأهلي المركز الأول في سباق 50 متر دولفين، وجاء على أحمد خلف الله سباح الفريق في المركز الثاني.

وفي سباق تتابع 4 × 100 حرة آنسات (عمومي)، فاز فريق سباحة النادي الأهلي بالمركز الأول في بطولة الجمهورية باستاد القاهرة الدولي.

ومثّل آنسات النادي الأهلي في سباق 4 × 100 حرة آنسات (عمومي) كل من: فريدة ثروت، ملك حلمى، جومانة طارق، روان تامر.