شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية المحلة يشكو من الظلم التحكيمى للجبلاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب مسئولو بلدية المحلة اتحاد الكرة بضرورة تعيين حكام خبرة لمباراتهم المقبلة، بعد الظلم التحكيمى الذى تعرض له الفريق فى مباراته الأخيرة أمام جمهورية شبين، وتسبب فى خسارة الفريق على ملعبه بهدف دون مقابل وخسارته لصدارة المجموعة.

وأبلغ مسئولو بلدية المحلة لجنة مسابقات القسم الثانى أن الأخطاء التحكيمية أدت إلى توقف انتصارات الفريق وتعطل مسيرته فى الاستمرار على صدارة المجموعة، وقد تؤدى لتبخر حلم العودة للأضواء من جديد.

ويحتل بلدية المحلة المركز الرابع بترتيب المجموعة الثالثة بالقسم الثانى برصيد 18 نقطة وبفارق نقطتين عن دكرنس صاحب المركز الأول .

ويقود أحمد عبد الرؤوف، مدرب الزمالك الأسبق، القيادة الفنية للفريق بجانب حسام أسامة وعمار صبرى، ويؤدى الفريق المحلاوى مباريات قوية خلال الموسم الحالى إلا أن الهزيمة الأخيرة على ملعبه أمام جمهورية شبين فجرت براكين الغضب داخل الفريق بسبب الأخطاء التحكيمية تجاه الفريق.

ويواجه بلدية المحلة نظيره نبروه غدا الأربعاء فى مواجهة صعبة للفريق، خاصة أن المنافس يؤدى مباريات غاية فى القوة وحقق العديد من النتائج الإيجابية مع الفرق الكبرى أخرها التعادل مع المنصورة الأسبوع الماضى.