شكرا لقرائتكم خبر عن بابا فاسيليو يطلب تدعيم غزل المحلة فى 4 مراكز خلال الانتقالات الشتوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الجهاز الفني لنادي غزل المحلة، بقيادة اليوناني بابا فاسيلو، مجلس الإدارة بالتعاقد مع 4 لاعبين لدعم الفريق المحلاوي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، في 4 مراكز وهي لاعب الوسط المدافع ولاعب الوسط المهاجم وثنائي هجومي من أجل حل الأزمة الهجومية داخل الفريق المحلاوي خلال الفترة المقبلة.

ويدرس مجلس إدارة نادي غزل المحلة، البحث عن لاعبين أفارقة، بالإضافة إلى اختيار لاعبين صغار في السن يمكن الاستفادة في قيدهم في قائمة الفريق تحت السن، وذلك مثلما حدث مع النيجيري جابريل أوريك لاعب المحلة، والذي تم التعاقد معه مطلع الموسم الحالي وقيده في قائمة الفريق تحت السن، خاصة أنه مواليد 2004 مما أتاح للفريق الاستفادة منه.

وفي نفس السياق، أبلغ مسئولو نادى غزل المحلة ثلاثة لاعبين بالبحث عن عروض للرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة عقب استقرار الجهاز الفني بقيادة اليوناني بابا فاسيليو بعدم الاعتماد عليهم في المباريات، وجاء الثلاثى محمود رضا حارس المرمى و بسام ماهر لاعب خط الوسط و محمود علاء مدافع الفريق، حيث لم يشارك أي لاعب منهم هذا الموسم في المباريات.

ومن ناحية أخرى، عاد لاعبى فريق غزل المحلة إلى التدريبات الجماعية اليوم الإثنين عقب الراحة التى منحها اليونانى بابا فاسيليو، المدير الفنى للفريق، لمدة 24 ساعة، وذلك لتجنب الإرهاق والإصابات بعد مباراة قوية أداها اللاعبون أمام فاركو فى بطولة الدورى المصرى الممتاز.