شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبون أصيبوا بقطع فى الرباط الصليبى أكثر من مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أصبح الرباط الصليبى غولا يلتهم المواهب في الملاعب المصرية، ليس هذا فحسب بل إنه أصبح زائرا ثقيلا لدى بعض نجوم الكرة، حيث تعرض بعض اللاعبين إلى الإصابة بالصليبى أكثر من مرة.

ومن أبرز هؤلاء اللاعبين: محمد محمود، أكرم توفيق، ناصر ماهر، عمرو جمال.

أكرم توفيق

أصيب أكرم توفيق، لاعب الأهلى، بالرباط الصليبى للمرة الثانية، حيث كانت الإصابة الأولى في يناير الماضى، خلال مشاركته مع المنتخب أمام نيجيريا في كأس الأمم الأفريقية.

والاصابة الثانية تعرض لها خلال الساعات الماضية، خلال المران بعدما سقط على الأرض دون تدخل من أحد وظل اللاعب يبكي وخرج من الملعب، وتم نقله لأحد المستشفيات، وكشفت الفحوصات عن إصابة اللاعب بقطع جزئي في الرباط الصليبي.

عمرو جمال

تعرض عمرو جمال، لاعب الأهلى السابق وفاركو الحالي، للإصابة بالرباط الصليبى، في مارس الماضي، خلال مباراته مع الإسماعيلى، والإصابة الأولى كانت عام 2014 عندما كان لاعبا في الأهلى .

محمد محمود

في يناير 2019 تعرض محمد محمود خبر إصابته بالرباط الصليبى بعد أول مباراة له بقميص الأهلى، وبعد عودته من الإصابة، لم تمر سوى تسعة أيام فقط حتى تلقى اللاعب أسوأ صدمة حينما سقط مجدداً فى مران الأهلى مصاباً بقطع فى الرباط الصليبى بالركبة الأخرى .

ناصر ماهر

من اللاعبين المعتادين على الإصابة بالرباط الصليبى، هو ناصر ماهر، فقد تعرض ناصر ماهر لقطع فى الرباط الصليبى عام 2015، وقت كان ضمن ناشئين الأهلى، وفى أثناء التدريبات اصطدم بأحمد رمضان بيكهام زميله بالفريق، وخضع لإجراء عملية جراحية.

وقبل أن يتم شفاء اللاعب من الإصابة اللعينة، عاوده الرباط الصليبى مرة أخرى، وذلك خلال فترة التأهيل، ليرقد مرة أخرى أسيرا للصليبى غول الملاعب.