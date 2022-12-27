الامارات | 100 متسابق في بطولة «دبي البحري» للتجديف الافتراضي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في ممشى الجداف وبالتعاون مع مؤسسة «باور فيت» للأنشطة الرياضية، البطولة المفتوحة للتجديف الافتراضي على هامش الدورة 26 من بطولة كأس آل مكتوم لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً. وشهدت منافسات البطولة إقبالاً كبيراً حيث وصل عدد المشاركين إلى 100 متسابق ومتسابقة من هواة اللياقة البدنية، مثلوا 25 فريقاً تنافست على مجموع جوائز بلغ أكثر من 30 ألف درهم.

وتألق في المنافسات فريق «غروف غايز» الثلاثي سالم آل علي وسلطان الشحي ومحمد الطنيجي، الذي نجح في الظفر بالمركز الأول لفرق المواطنين رجال، متفوقاً على فريقي «شرطة أبوظبي أ» الثلاثي علي نصيب وعلي مسفر وإبراهيم محمد، و«ب» الثلاثي محمد عيسى وسالم جمال وسيف مصبح، واللذين احتلا المركزين الثاني والثالث على التوالي.

ولدى فئة السيدات نال فريق «دبي باور» الذي ضم المتسابقات شهد بودبس وأسماء راشد وميرة الفلاسي، المركز الثاني في الترتيب العام، بينما حصل فريق «ديزرت شيلد» الذي ضم المتسابقات فايضة السويدي وموزه عبدالله ووفاء الماس، على المركز الثالث، وتوج بالمركز الأول فريق سيدات «فيوريوس» الذي ضم الثلاثي نيكيتا ونيكول وجوليا.

وفي أقوى الفئات التي جمعت المحترفين من هواة رياضة اللياقة البدنية تمكن فريق «غروف غايز» الثلاثي سالم آل علي وسلطان الشحي ومحمد الطنيجي، من تحقيق نجاح ثانٍ في البطولة بعد تتويجه بطلاً لفئة المواطنين، حيث حل وصيفاً بعد المتصدر فريق «فيوريوس» الذي سجل أفضل أداء مع الثلاثي كيليان وبراندون وتيوارا، بينما حصل فريق «بيز 3» المكون من آدم وغريغ هيرمان وروان براي، على المركز الثالث.