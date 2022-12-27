الامارات | الإمارات بطلة العرب فــي الدراجات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز المنتخب الوطني للدراجات بلقب البطولة العربية المجمعة الثانية للدراجات، التي اختتمت أخيراً في الشارقة، عقب حصوله على 25 ميدالية ملونة (13 ذهبية، وسبع فضيات، وخمس برونزيات)، ليؤكد الطفرة الكبيرة للعبة خلال العامين الماضيين بالتواجد على منصات التتويج في كل البطولات التي شارك بها خارجياً وداخلياً. وحل المنتخب الجزائري في المركز الثاني برصيد 30 ميدالية ملونة، لكن منها تسع ذهبيات فقط، ليتفوق المنتخب الوطني في الترتيب العام.

وشهدت البطولة العربية مشاركة رسمية من 15 دولة عربية بالبطولات الثلاث (أصحاب الهمم، والطريق، والجبلية)، ونجحت 13 دولة في الحصول على ميداليات للمرة الأولى في تاريخ المشاركات العربية والبطولات، أن تشهد البطولة هذا الكم من الدول المشاركة والمحققة للميداليات، منها المنتخب الفلسطيني الذي نجح في تحقيق أربع ميداليات ملونة: فضيتين وبرونزيتين.

وقال رئيس الاتحاد العربي الشيخ فيصل بن حميد القاسمي، لـ«الإمارات اليوم»: «على مدار سنوات طويلة حاولنا تسجيل البطولة العربية في الاتحاد الدولي لتكون البطولة معتمدة ضمن أجندة البطولات ومؤهلة بالنقاط إلى أولمبياد باريس، وبالفعل شهدت البطولة الحالية أول اعتماد رسمي للسباقات بتسجيل سبع منها رسمياً في الاتحاد الدولي بسباقات الطريق والدراجات الجبلية». وأضاف: «مشاركة هذا الكم من المنتخبات في التجمع العربي الكبير إضافة إلى عدد الدول التي حققت ميداليات؛ أكدت نجاحاً للدراجات العربية وتطورها بشكل كبير خلال السنوات الماضية، لتصل إلى هذه الدرجة».