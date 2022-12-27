الامارات | رمسة ملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كلباء

طالب مشجعون ولاعبون سابقون إدارة شركة كرة القدم بنادي اتحاد كلباء والجهاز الفني بالبحث عن المشكلة التي يعانيها «النمور»، وتساءلوا عن سر تقبل شباك الفريق 13 هدفاً في آخر أربع مباريات.

بيانيتش

شكّل حصول لاعب الشارقة البوسني بيانيتش على البطاقة الحمراء في الدقيقة «17» خلال مباراة الفريق أمام دبا، التي فاز فيها بهدفين نظيفين ضمن الجولة 12 من دوري أدنوك للمحترفين ضربة كبيرة للفريق الذي سيفقد خدماته في الجولة المقبلة.

تغيير

استقر الجهاز الفني لأحد أندية دوري أدنوك للمحترفين على التعاقد مع لاعب أجنبي في خط الهجوم، بعدما تراجع مستوى لاعب الفريق الحالي مقارنة بمردوده في الموسم الماضي، إذ تفاضل إدارة النادي بين استعارة خدمات لاعب من الدوري السعودي وضم آخر من أحد الأندية المنافسة في الدوري.