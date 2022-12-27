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الامارات | المشرخ: مكاسب فنية كبيرة للمنتخب في آسيوية القوس والسهم

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دبي ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الأمين العام لاتحاد القوس والسهم حميد المشرخ، أن الإمارات رسخت ريادتها العالمية في تنظيم الفعاليات الدولية وفق أفضل الممارسات العالمية. وقال في تصريحات صحافية: «تميزت الإمارات مجدداً في استضافة بطولة آسيا للقوس والسهم (المرحلة الثالثة)، في إمارة الشارقة، خلال الفترة من 20 إلى 25 ديسمبر، تتويجاً للدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الأمر الذي أثمر عن صورة مشرفة نالت الإشادة والثناء من المسؤولين في الاتحادين الدولي والآسيوي، بجانب مسؤولي الاتحادين العربي والإفريقي ورؤساء الوفود المشاركة من 31 دولة».

وكشف المشرخ عن إيجابيات كبيرة للاعبي ولاعبات المنتخب الوطني إثر المشاركة في آسيوية القوس والسهم، لاسيما الجوانب المرتبطة بتعزيز قدراتهم الفنية والبدنية والذهنية من خلال الاحتكاك مع أفضل العناصر من القارة الآسيوية أصحاب السجل الحافل من المشاركات الدولية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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