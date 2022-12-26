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سيدات يد الزمالك يهزمن الجزيرة فى ربع نهائى كأس مصر

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القاهرة - سامية سيد - فاز الفريق الأول لكرة اليد للسيدات بنادي الزمالك على نظيره الجزيرة بنتيجة 31-19 باللقاء الذي جمع بين الفريقين، اليوم الإثنين، بصالة ميت عقبة، ضمن منافسات دور الـ8 من بطولة كأس مصر.

 

ومن المنتظر أن يلاقي سيدات اليد نظيره 6 أكتوبر بالجولة المقبلة من الدور الأول من بطولة الدوري المقرر لها يوم الجمعة المقبل في تمام السادسة مساءً بالصالة المغطاة بالقلعة البيضاء.

 

ويقود الجهاز الفني لسيدات يد الزمالك: قاسم إبراهيم مديرا فنيا، عادل خيري مدربا عاما، محمود عبد الله مدربا لحراس المرمى، أشرف حسين محللاً للأداء، حسن شاكر مدير إداريا للقطاع، رغدة أحمد طبيبة وهبة حسنين مديرة إدارية.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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