شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات يد الزمالك يهزمن الجزيرة فى ربع نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الفريق الأول لكرة اليد للسيدات بنادي الزمالك على نظيره الجزيرة بنتيجة 31-19 باللقاء الذي جمع بين الفريقين، اليوم الإثنين، بصالة ميت عقبة، ضمن منافسات دور الـ8 من بطولة كأس مصر.

ومن المنتظر أن يلاقي سيدات اليد نظيره 6 أكتوبر بالجولة المقبلة من الدور الأول من بطولة الدوري المقرر لها يوم الجمعة المقبل في تمام السادسة مساءً بالصالة المغطاة بالقلعة البيضاء.

ويقود الجهاز الفني لسيدات يد الزمالك: قاسم إبراهيم مديرا فنيا، عادل خيري مدربا عاما، محمود عبد الله مدربا لحراس المرمى، أشرف حسين محللاً للأداء، حسن شاكر مدير إداريا للقطاع، رغدة أحمد طبيبة وهبة حسنين مديرة إدارية.