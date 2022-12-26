تقارير إعلامية: النصر السعودي حجز موعد الفحص الطبي لكريستيانو رونالدو

المنامة - ياسر ابراهيم -

أفادت شبكة سي بي أس سبورتس، الاثنين، بأن النصر السعودي، حجز موعدا لإجراء فحص طبي لأسطورة كرة القدم البرتغالية، كريستيانو رونالدو، وذلك نقلا عن مصدر بالنادي.



وقال المصدر إن الفحص الطبي لرونالدو (37 عاما) يأتي في إطار عملية استكمال استقدام الهداف التاريخي لكرة القدم في المباريات الدولية للعب في الدوري السعودي.



وكان النادي السعودي، الأوفر حظا للحصول على خدمات اللاعب، منذ أن قرر مانشستر يونايتد الإنكليزي الاستغناء عن رونالدو الشهر الماضي، بعدما أجرى النجم البرتغالي حوارا تلفزيونيا مع الصحفي بيرس مورغان، هاجم خلاله إدارة النادي والجهازين الفني السابق والحالي للشياطين الحمر.



وقالت شبكة سي بي أس سبورتس، إن وكيل المهاجم المخضرم، لم ينجح في العثور على صفقات من أندية أوروبية، حيث كان رونالدو يطمح للعب في دوري الأبطال.



وأضافت الشبكة أن المسؤولين في نادي النصر السعودي واثقون من الحصول على توقيع رونالدو، وينظرون إلى الأمر على أنه "انقلاب كبير لكرة القدم في المنطقة".



وأشارت إلى أن ثقة النادي وصلت إلى درجة أنهم حجزوا أماكن إقامة لرونالدو والمقربين منه، ويأملون في الانتهاء من الصفقة في يناير المقبل.



وأفادت بأن رونالدو سيكون له دور في إدارة الأمور الفنية داخل النادي مثل اختيار المدرب، مشيرة إلى أن راتبه قد يصل إلى أكثر من مليون دولار في الأسبوع.



وذكر تقرير لصحيفة "ماركا" الإسبانية، في وقت سابق، أن اللاعب يعتزم توقيع عقد لمدة سبع سنوات مع نادي النصر السعودي، منها عامين ونصف كلاعب، على أن يمثل السعودية سفيرا لها خلال المدة المتبقية من العقد، حيث تفكر المملكة في التقدم بملف استضافة كأس العالم 2030 مع مصر واليونان.



المصدر: الصحافة الأمريكية