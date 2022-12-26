صلاح أساسيا وعودة فان دايك.. تشكيل ليفربول أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، عن تشكيل فريقه لمواجهة أستون فيلا على ملعب "فيلا بارك"، المقرر انطلاقها في الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويخوض ليفربول ثاني مبارياته بعد فترة توقف كأس العالم، بعد الخسارة الخميس الماضي من مانشستر سيتي ببطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

ويقود هجوم ليفربول في مباراة اليوم النجم العربي المصري محمد صلاح، بعد أن سجل الخميس الماضي، رفقة روبرتو فيرمينو العائد من الإصابة، وكذلك الأوروجوياني داروين نونيز.

ويعود أليسون بيكر في حراسة المرمى بعد أن غاب عن الفريق يوم الخميس، وكذلك فيرجيل فان دايك في قلب الدفاع بجانب جويل ماتيب.

وفيما يلي تشكيل ليفربول أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: روبرتسون، فان دايك، جويل ماتيب، ألكسندر أرنولد.

وسط الملعب: فابينيو، تياجو ألكانتارا، جوردان هندرسون.

الهجوم: محمد صلاح، تشامبرلين، داروين نونيز.

ويتواجد على مقاعد البلاء كلا من: كيفين كيليهير، جو جوميز، نابي كيتا، هارفي إليوت، تسيميكاس، كارفاليو، فيليبس، ستيفان بايتيتش، بين دوك.