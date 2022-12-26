الامارات | هدية جورجينا تبهر رونالدو.. كيف استقبلها وكم سعرها؟ (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أهدت جورجينا رودريغيز زوجها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سيارة فارهة بمناسبة احتفالات عيد الميلاد، في وقت اندهش "الدون" من المفاجأة وسط أجواء فرح كبيرة عمت أسرتهما.

ونشرت على حسابها في "إنستغرام" فيديو للحظة التي استقبل فيها رونالدو الهدية وهي عبارة عن سيارة من نوع "رولز رويس"، وظهر وهو يبتسم داخل السيارة مع أسرته.

من جهتها، غاصت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية وراء الهدية الفارهة وذكرت أن سعر السيارة يزيد عن ربع مليون جنيه إسترليني.

يذكر أن رونالدو لم يجد بعد نادياً يلعب فيه ويمر حالياً بأزمة نفسية جراء خروج البرتغال من كأس العالم على يد المنتخب المغربي في الدور ربع النهائي، في وقت يتردد بأن "الدون" في طريقه للعب مع النصر السعودي.