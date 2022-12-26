شكرا لقرائتكم خبر عن الونش يطير لقطر لاستكمال التأهيل من إصابة وتر العضلة الخلفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى محمود حمدى الونش مدافع فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، برنامجه التأهيلى الذى خضع له فى أحد المراكز المتخصصة فى الإمارات الشقيقة، لينتهى اللاعب من مرحلة التأهيل الأولى.

وغادر الونش الإمارات متوجهًا إلى قطر من أجل خوض المرحلة الثانية من التأهيل، حيث تعرض اللاعب لقطع فى وتر العضلة الخلفية، وخضع لعملية جراحية ناجحة فى انجلترا.

واحتفل صباح اليوم، الاثنين، محمود الونش، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، بمولوده الجديد الذي رزق به اليوم وكتب: "الحمد لله على تمام النعمة واكتمال المنة.. انعم الله علينا بقدوم مولودي يوسف".

وكان مسئولو الزمالك استقروا على عودة محمود شبانة مدافع الفريق المعار لسموحة فى يناير المقبل من أجل تعويض الونش، وأبدى شبانة ترحيبه بالعودة لصفوف الزمالك وقطع إعارته، خاصة أن عقد الإعارة يتضمن بندا يمنح الزمالك حق إعادته ماقبل تسديد المبلغ الذى سبق ودفعه سموحة للحصول علي خدمات اللاعب، ومن المنتظر أن يبدأ الزمالك مخاطبة شبانة وسموحة لإعادة اللاعب.