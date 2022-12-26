شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلى.. محاضرة مع كولر وتدريبات استشفائية فى الجيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم الاثنين، على ملعب التتش بالجزيرة وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق سيراميكا.

وحرص مارسيل كولر المدير الفني للفريق على عقد محاضرة فيديو للاعبين قبل انطلاق المران الجماعي.

وخاض اللاعبون الذين شاركوا في مباراة سموحة أمس، مرانا بدنيا واستشفائيا في الجيم على هامش التدريبات، للتخلص من الإجهاد.

وقاد مارسيل كولر اللاعبين في تدريبات بدنية وفنية متنوعة في بداية المران قبل أن يختتم الفقرات التدريبية بتقسيمة بين فريقين من اللاعبين.

وبدأ الأهلي استعداداته صباح اليوم بدون راحة وذلك استعداداً لمواجهة سيراميكا والمحدد لها مساء الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.