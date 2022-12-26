شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يبحث استكمال تشكيل اللجنة الفنية قبل الميركاتو الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس يحيى الكومى عن استكمال تشكيل اللجنة الفنية للنادى بعد اعتذار محمد وهبة عن قبول منصب العضوية في اللجنة التي يترأسها إسماعيل حفنى وطرفها الثالث أحمد العجوز.

ويرغب مجلس الاسماعيلى في إستكمال تشكيل اللجنة الفنية حتى تبدأ مهام عملها بداية من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة سواء بالتعاقد مع لاعبين جدد أو تسويق الراحلين عن الفريق والتخطيط للموسم الجديد.

وتلقي الإسماعيلى خسارة عصر أمس من المصري بهدف نظيف لحساب الجولة التاسعة من منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الاسماعيلى لمواجهة الزمالك في السابعة مساء الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

في سياق أخر، قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة يحيى الكومي، إسناد مهمة أمين الصندوق إلى خالد الطيب عضو مجلس إدارة النادي، خلفًا لـ حاتم حجازي الذي قدم استقالته.

اختيار خالد الطيب، أمينًا للصندوق، جاء تنفيذًا لنص المادة 74 من لائحة النادي الإسماعيلي واستلام مهام عمله ابتداءً من يوم 2022/12/21.

ووافق أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع على تعيين خالد الطيب، لتسيير العمل حتى فتح باب الترشح على منصب أمين الصندوق في أول انعقاد للجمعية العمومية المقبلة للنادي.