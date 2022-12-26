شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد جاهز لحراسة عرين الزمالك أمام الإسماعيلى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكدت جاهزية محمد عواد حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لحراسة عرين فريقه فى مواجهة الإسماعيلى المقبلة، بعد الإصابة التى تعرض لها فى لقاء المقاولون العرب أمس الأحد.

وكشف مصدر بالجهاز الفنى للزمالك، إن الحارس جاهز وبحالة جيدة وسيتواجد بشكل طبيعى فى مباراة الإسماعيلى، خاصة وإن الإصابة كانت "خفيفة" واطمئن الجهاز الطبى على حالة الحارس.

ومن المنتظر أن يخوض عواد تدريبات استشفائية على هامش تدريبات اليوم، الاثنين، على أن ينتظم فى التدريبات الجماعية للزمالك غدًا الثلاثاء بشكل طبيعى.

وأغلق الجهاز الفني لنادى الزمالك بقيادة البرتغالى فيريرا صفحة مباراة المقاولون العرب التى أقيمت مساء الاحد على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الاخضر ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز، وانتهت بالتعادل السلبى بين الفريقن، من أجل الاستعداد لمواجهة الاسماعيلى.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره الاسماعيلى فى اللقاء المقرر له السابعة مساء الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز