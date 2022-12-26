شكرا لقرائتكم خبر عن شلبى يبدأ المشاركة "تدريجيًا" فى مران الزمالك.. ورفع الحمل البدنى للبدلاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، برنامجًا تدريبيًا خاصًا لمجموعة اللاعبين الأساسيين الذين شاركوا في مباراة المقاولون العرب الأخيرة في الدوري، على هامش التدريبات التي أقيمت اليوم الإثنين على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي.

وخاضت هذه المجموعة فقرة تأهيلية بالجري الخفيف بمحيط الملعب لعدة دقائق، قبل خوض تدريبات استشفائية بالكرة من خلال التمرير فيما بينهم، تحت قيادة أندريه فيليب سوزا مخطط الأحمال.

وشهدت الفقرة التدريبية الخاصة باللاعبين الأساسيين، مشاركة مصطفى شلبي الجناح الهجومي للفريق، بعدما انتهي من البرنامج التأهيلي الخاص الذي كان يخضع له في الفترة الماضية بسبب إصابته في العضلة الخلفية.

ويشارك مصطفى شلبي بشكل تدريجي في التدريبات الجماعية للفريق، ضمن البرنامج الموضوع للاعب من قبل الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، لتجهيزه بأفضل شكل للفترة المقبلة.