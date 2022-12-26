شكرا لقرائتكم خبر عن شلبى يبدأ المشاركة "تدريجيًا" فى مران الزمالك.. ورفع الحمل البدنى للبدلاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، برنامجًا تدريبيًا خاصًا لمجموعة اللاعبين الأساسيين الذين شاركوا في مباراة المقاولون العرب الأخيرة في الدوري، على هامش التدريبات التي أقيمت اليوم الإثنين على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي.
وخاضت هذه المجموعة فقرة تأهيلية بالجري الخفيف بمحيط الملعب لعدة دقائق، قبل خوض تدريبات استشفائية بالكرة من خلال التمرير فيما بينهم، تحت قيادة أندريه فيليب سوزا مخطط الأحمال.
وشهدت الفقرة التدريبية الخاصة باللاعبين الأساسيين، مشاركة مصطفى شلبي الجناح الهجومي للفريق، بعدما انتهي من البرنامج التأهيلي الخاص الذي كان يخضع له في الفترة الماضية بسبب إصابته في العضلة الخلفية.
وقام الجهاز الفني برفع الحمل البدني بشكل تدريجي لهذه المجموعة لتجهيزهم بالشكل الأمثل للمباراة المقبلة أمام الإسماعيلي في مسابقة الدوري الممتاز.
وتولى أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود وروي أجواش المدربين المساعدين قيادة هذه الفقرة، في حين قام دانيال جونزاليس محلل الأداء بتدوين كافة الملاحظات وفقا لتعليمات البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني.
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها باستاد القاهرة الدولي يوم الخميس المقبل.