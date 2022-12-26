شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشيخ يحافظ على صدارة ترتيب هدافى الدوري المصري بعد الجولة التاسعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت منافسات الجولة 9 من الدوري المصري الممتاز، بتسجيل 10 أهداف في 9 مباريات، وهي أقل الجولات إحرازًا للأهداف ، و ما زال أحمد الشيخ، لاعب غزل المحلة، يتربع فى صدارة جدول هدافى الدوري المصرى، برصيد 6 أهداف، بعد انتهاء مباريات الجولة 9 لمسابقة الدوري.

الزمالك هو حامل لقب النسخة الماضية من الدورى المصرى 2021-2022، بينما حل بيراميدز وصيفاً للمرة الأولى فى تاريخه، وجاء الأهلى فى المركز الثالث.

ويشارك الأهلى والزمالك فى دورى أبطال أفريقيا، وبيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية، وتوج الزمالك بلقب الدورى المصرى موسم 2021-2022، بينما لم تنته بعد منافسات نسخة كأس مصر حيث صعد الرباعى الأهلى والزمالك وسموحة وبيراميدز لنصف نهائى البطولة.

وانطلقت النسخة 64 من منافسات الدورى المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، والذى كانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

الأهلى هو البطل التاريخى للدورى المصرى بعدما حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثانى أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالى 14 مرة، ويأتى الإسماعيلى فى الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعد أن فاز بالمسابقة طيلة تاريخه فى ثلاث مناسبات فقط.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية فى المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثانى فى منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلى الثالث.



ترتيب هدافى الدوري المصرى ترتيب هدافى الدوري المصرى أحمد الشيخ ( المحلة) المركز الأول 6 أهداف رفيق كابو (إنبى) المركز الثانى 4 أهداف

أحمد السيد زيزو ( الزمالك) المركز الثالث 4 أهداف

مصطفى فتحى ( بيراميدز) المركز الرابع 3 أهداف

خالد قمر ( الطلائع) المركز الخامس 3 أهداف

جوزيف أوشايا ( المقاولون العرب) المركز السادس 3 أهداف





القناة الناقلة لمباريات الدورى المصرىوتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.