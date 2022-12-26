الونش يحتفل بمولوده الجديد: "أنعم الله علينا بمولودى يوسف"

القاهرة - سامية سيد - احتفل محمود حمدي الونش لاعب نادي الزمالك، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، بمولوده الجديد الذي رزق به اليوم وكتب: "الحمد لله على تمام النعمة واكتمال المنة.. انعم الله علينا بقدوم مولودي يوسف".



الونش

وكشف مصدر مقرب من الونش، أن اللاعب وصل لمرحلة متقدمة من التأهيل الذى يخضع له حاليًا فى دولة الإمارات، على أمل العودة سريعًا للملاعب.

وأضاف المصدر، أن محمود الونش لديه إصرار وعزيمة فى العودة سريعًا للملاعب، الأمر الذى يدفعه للتركيز جيدًا فى التأهيل الذى يخع له.

ويخضع الونش لبرنامج تاهيلى فى الإمارات مدته من 4 أسابيع يعود بعدها للقاهرة ليبدأ برنامج تدريبي بالملعب ثم التدريبات الجماعية مطلع العام الجديد.

وكان مسئولو الزمالك استقروا على عودة محمود شبانة مدافع الفريق المعار لسموحة فى يناير المقبل من أجل تعويض الونش، وأبدى شبانة ترحيبه بالعودة لصفوف الزمالك وقطع إعارته، خاصة أن عقد الإعارة يتضمن بندا يمنح الزمالك حق إعادته ماقبل تسديد المبلغ الذى سبق ودفعه سموحة للحصول علي خدمات اللاعب.

ومن المنتظر أن يعرض مسئولو الزمالك على نظرائهم فى سموحة الحصول على خدمات محمد عبد السلام مدافع الفريق المقيد علي قائمة الانتظار مقابل قطع إعارة "شبانة".