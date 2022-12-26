شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك يعقد جلسة خاصة مع عواد.. والحارس يخوض تدريبات استشفائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عقد جلسة مع محمد عواد حارس مرمى الأبيض قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم الإثنين على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقبلة في الدوري.

واطمأن رئيس الجهاز الطبي للفريق على سلامة محمد عواد خاصة بعد الإصابة التي تعرض لها بالأمس خلال أحداث مباراة المقاولون العرب بالأمس بسبب كرة مشتركة مع أحد زملائه بالفريق.

وأدى محمد عواد تدريبات تأهيلية واستشفائية خاصة على هامش المران، ضمن البرنامج الموضوع للاعبين الأساسيين الذين شاركوا في لقاء المقاولون العرب.

وقام عواد بالركض بمحيط الملعب لعدة دقائق، وبعدها خاض تدريبات تأهيلية واستشفائية، دون المشاركة مع باقي الحراس في فقرات المران بسبب مشاركته بالأمس أمام المقاولون العرب.