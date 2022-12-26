شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الجامعات للصالات يكتسح الجزائر ويتصدر مجموعته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتسح منتخب مصر للجامعات لكرة الصالات نظيره الجزائري بسبعة اهداف نظيفة في ثاني مبارياته بالبطولة العربية الجامعية لكرة الصالات.

وأنهى المنتخب المصري الشوط الأول بالفوز بهدفين دون مقابل سجلهما هاني عبد الحميد في الدقيقة السابعة ومحمد أشرف (اوشا) في الدقيقة 11 .. وفي الشوط الثاني سجل منتخب جامعات مصر خمسة اهداف عن طريق محمد سالمان (حمو) في الدقيقة 22 وهاني عبدالحميد في الدقيقة 29 ومحمد سالمان (حمو) في الدقيقة 35 وحسن محمد في الدقيقة 37 وأحمد عبد العال في الدقيقة الاخيرة من عمر اللقاء.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الثانية في بطولة زايد الثانية لكرة الصالات برصيد 6 نقاط جمعهم من فوزين على الاردن والجزائر ، في حين انتهت باقي نتائج مباريات المجموعة بتعادل فلسطين مع الجزائر 5-5 وفوز سوريا على الجزائر 3-1 و تعادل سوريا مع فلسطين 3-3.

ويخوض منتخب مباراتيه الأخيرتين في دور المجموعات غدًا مع كل من فلسطين وسوريا.

وتتكون قائمة منتخب مصر في البطولة من 12 لاعبا هم : محمد أشرف ومصطفى حسانين وخالد يسري واحمد عبد العال وابراهيم السيد ومحمد سالمان ومصطفى عبد الهادي وهيثم ابو بكر وحسن محمد وهاني زهران وعمرو عبد القادر وزياد عطية، ويقودهم ياسر تحسين المدير الفني.