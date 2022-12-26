شكرا لقرائتكم خبر عن تقسيمة جماعية للبدلاء ومشاركة عمار حمدي فى مران الأهلى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم الاثنين، تحت قيادة السويسري مارسيل كولر على ملعب التتش بالجزيرة وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق سيراميكا يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشهد المران مشاركة اللاعبين البدلاء في تقسيمة جماعية وشهدت ظهور عمار حمدي العائد من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي في المران الجماعي بشكل طبيعي.

وحرص مارسيل كولر المدير الفني للفريق على عقد محاضرة فيديو للاعبين قبل انطلاق المران الجماعي.

وخاض اللاعبون الذين شاركوا في مباراة سموحة أمس؛ مرانا بدنيا واستشفائيا في الجيم على هامش التدريبات؛ للتخلص من الإجهاد .

وقاد مارسيل كولر اللاعبين في تدريبات بدنية وفنية متنوعة في بداية المران قبل أن يختتم الفقرات التدريبية بتقسيمة بين فريقين من اللاعبين.

وبدأ الاهلي استعداداته صباح اليوم بدون راحة وذلك استعداداً لمواجهة سيراميكا كليوباترا والمحدد لها مساء الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.



مران الأهلي



جانب مران الأهلي



تدريبات الأهلي



مران الأهلي



عمار حمدي فى مران الأهلي



جانب من تدريبات الأهلي



مران الأهلي

تدريبات الأهلي



جانب من مران الأهلي



مران الأهلي



تدريبات الأهلي



كهربا فى مران الأهلي



مران الأهلي

تدريبات الأهلي تدريبات الأهلي



مران الأهلي



مران الأهلي



مران الأهلي



مران الأهلي



مران الأهلي

مران الأهلي



مران الأهلي



ديانج فى مران الأهلي



