شكرا لقرائتكم خبر عن 23 لاعب فى معسكر الاتحاد السكندرى بالقاهرة استعدادا لبيراميدز فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أستقر الصربى زوران المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى على السفر للقاهرة والدخول فى معسكر مغلق بـ 23 لاعبا ، فى إطار الإستعداد لمباراة ببراميدز والمقرر لها غدا بملعب الدفاع الجوى ضمن مباريات الأسبوع العاشر من بطولة الدورى .

واللاعبين هم المهدى سليمان، و عمرو خليل ، و صبحى سليمان فى حراسة المرمى، و فى خط الظهر هشام صلاح و جافين كازيتو و محمود علاء و عبد الله نصيب و سيد سالم وصبرى رحيل، و فى خط الوسط خالد الغندور و مورو ساليفو و عبد الغنى محمد و ناصر ناصر و مروان عطيه وإبراهيم حسن و كريم الديب ومحمود عبد العزيز وعادل ميسى وفوزى الحناوى ومحمد الصالح، وخط الهجوم مابولولو وأحمد عيد و أحمد غريب .

ويغيب عن اللقاء كلا من خالد صبحى وسعيدو سمبورى وإسلام عبد النعيم وأستن اموتو و الصباحى .

يدخل الاتحاد السكندرى اللقاء وهو في المركز الرابع برصيد 18 نقطة بعد أن خاض 9 مباريات ، حقق الفوز في 6 ، و خسر ثلاثة مواجهات ، سجل لاعبوه 10 أهداف ، و دخلت مرماه 7.