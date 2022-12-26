شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يعقد جلسة مع لاعبى الزمالك لشرح أخطاء لقاء المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم الإثنين على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقبلة في الدوري.

وشرح فيريرا للاعبين بشكل مفصل خلال الجلسة جميع الأمور الخططية والمواقف الفنية التي حدثت خلال لقاء الأمس أمام المقاولون العرب في الدوري والذي انتهى بالتعادل السلبي.

وطالب فيريرا من اللاعبين مواصلة التركيز وغلق صفحة مباراة الأمس والاستعداد بقوة وجدية للمواجهة المقبلة أمام الإسماعيلي.