شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستعيد جهود باهر المحمدى ومحمد حسن أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق الإسماعيلى بقيادة أيمن الجمل جهود نجميه باهر المحمدى ومحمد حسن في مباراة الزمالك المقرر لها السابعة مساء الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز بعد انتهاء الإيقاف.

وغاب المحمدى عن مواجهة الإسماعيلى الأخيرة أمام المصرى بسبب تراكم البطاقات الصفراء حيث نال مدافع الدراويش الدولي البطاقة الصفراء الثالثة له هذا الموسم فى لقاء إنبي والذى سجل خلاله هدف تعزيز الإنتصار من ركلة جزاء فى الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي من عمر المباراة التى أقيمت عصر الثلاثاء على ملعب بتروسبورت بالقاهرة ضمن منافسات الدوري العام.

بينما غاب محمد حسن عن مواجهة المصرى بعد حصوله على البطاقة الحمراء إثر نيله بطاقتين صفراتين خلال المباراة.

وتلقي الاسماعيلى خسارة عصر أمس من المصري بهدف نظيف لحساب الجولة التاسعة من منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الاسماعيلى لمواجهة الزمالك في السابعة مساء الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.