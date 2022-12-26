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شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الأحمر ينفي رفضه المشاركة مع منتخب مصر فى كأس العالم: لم يتواصل أحد معى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر أحمد الأحمر قائد فريق كرة اليد بنادي الزمالك، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، يوضح فيه موقفه من المشاركة مع منتخب مصر لليد في بطولة العالم الثامنة والعشرين للرجال، والمقرر إقامتها في بولندا والسويد خلال الفترة من 11 إلى 29 يناير المقبل.
وكتب الأحمر، على صفحته: "ناس كتير كلمتني ومعتقدين إننى لا أرغب فى الانضمام للمنتخب، ولكن بالعكس بعد إعلان الاتحاد اعتزالى الدولي كان معنديش مشاكل مع ده والدنيا كانت تمام ولكن بعد إصابة زميلي يحيى خالد ( ربنا يشفيه بإذن الله و يرجع أحسن من الأول )".
وتابع الأحمر، "تفاجأت بتصريحات اننى رفضت الانضمام للمنتخب والحقيقة أنه لم يتواصل معى احد من الاتحاد المصرى لكرة اليد من الأساس، لأني بالتأكيد وقتها لم أكن أتردد ثواني لخدمة منتخب بلادى اللى من حقه عليا أكون متواجد حينما يحتاجون لى حتي وإن كان ذلك بعيد عن رغبتي في الفترة الحالية".
احمد الاحمر
واختار الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الإسباني روبرتو جارسيا باروندو 19 لاعبا للسفر إلى رومانيا وهم:
في حراسة المرمى: محمد علي – عبدالرحمن حُميد – محمد عصام الطيار، واللاعبون: عمر الوكيل بكار - أحمد مؤمن - علي زين - أحمد هشام السيد - حسن قداح - يحيي الدرع - سيف الدرع - أحمد خيري - محسن رمضان - مهاب سعيد - محمد سند - أكرم يسري - محمد ممدوح هاشم - إبراهيم المصري - أحمد عادل - عبد الرحمن فيصل.