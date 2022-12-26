شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الأحمر ينفي رفضه المشاركة مع منتخب مصر فى كأس العالم: لم يتواصل أحد معى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر أحمد الأحمر قائد فريق كرة اليد بنادي الزمالك، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، يوضح فيه موقفه من المشاركة مع منتخب مصر لليد في بطولة العالم الثامنة والعشرين للرجال، والمقرر إقامتها في بولندا والسويد خلال الفترة من 11 إلى 29 يناير المقبل.

وكتب الأحمر، على صفحته: "ناس كتير كلمتني ومعتقدين إننى لا أرغب فى الانضمام للمنتخب، ولكن بالعكس بعد إعلان الاتحاد اعتزالى الدولي كان معنديش مشاكل مع ده والدنيا كانت تمام ولكن بعد إصابة زميلي يحيى خالد ( ربنا يشفيه بإذن الله و يرجع أحسن من الأول )".

وتابع الأحمر، "تفاجأت بتصريحات اننى رفضت الانضمام للمنتخب والحقيقة أنه لم يتواصل معى احد من الاتحاد المصرى لكرة اليد من الأساس، لأني بالتأكيد وقتها لم أكن أتردد ثواني لخدمة منتخب بلادى اللى من حقه عليا أكون متواجد حينما يحتاجون لى حتي وإن كان ذلك بعيد عن رغبتي في الفترة الحالية".

وأوضح الأحمر، "حبيت أوضح ده لأن محصلش كلام أصلا، وبعيدا عن أى شئ أمنياتي أن منتخب مصر لكرة اليد ، يقدم شئ مشرف فى بطولة كأس العالم واللعيبة المتواجدة عندها القدرة على أنها تشرفنا وكلنا فى ضهرهم وندعمهم علشان يقدموا أفضل أداء فى البطولة".



احمد الاحمر