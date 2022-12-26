شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مدة غياب أكرم توفيق بعد إصابة الرباط الصليبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى النادي الأهلي ضربة موجعة قبل أسابيع قليلة على مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية بالمغرب، حيث كشفت الفحوصات التي خضع لها أكرم توفيق لاعب الأهلي عن إصابته بقطع في الرباط الصليبي للمرة الثانية هذا الموسم ليغيب فترة طويلة عن الملاعب وهو مانلقى عليه الضوء في السطور التالية..





س: كيف تعرض أكرم توفيق للإصابة بالرباط الصليبى؟ج: تعرض أكرم توفيق لإصابة قوية خلال المران قبل مباراة سموحة بعدما سقط على الأرض دون تدخل من أحد وظل اللاعب يبكي وخرج من الملعب وتم نقله لأحد المستشفيات، وكشفت الفحوصات عن إصابة اللاعب بقطع في الرباط الصليبي.





س: متى أصيب أكرم توفيق بالرباط الصليبى في المرة الأولى؟ج: أصيب أكرم توفيق بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع منتخب مصر ضد نيجيريا في كأس أمم أفريقيا بشهر يناير الماضي.





س: هل تعرض أكرم توفيق للإصابة في نفس القدم؟ج: الفحوصات التي خضع لها أكرم توفيق لاعب الأهلي عن إصابته بقطع في الرباط الصليبي، وجاءت إصابة اللاعب في القدم السليمة بعدما سبق وأجرى جراحة في الرباط الصليبي في إحدى القدمين خلال يناير الماضي، لكن إصابتة الاخيرة جاءت في القدم الأخرى.





س: ما هى مدة غياب أكرم توفيق عن الملاعب؟ج: يغيب أكرم توفيق عن الملاعب قرابة تسعة شهور ليتأكد انتهاء موسمه مع الاهلى ومنتخب مصر.





س: ماذا قدم أكرم توفيق مع الأهلى قبل الإصابة؟ج: خاض أكرم توفيق صاحب الـ25 عاما 11 مباراة في الموسم الجاري مع الأهلي سجل خلالهم هدفا وحيدا.

وإجمالا لعب أكرم توفيق مع الأهلى 75 مباراة سجل هدفاً وصنع 6 أهداف أخرى فى 4579 دقيقة لعب، ونجح فى التتويج مع القلعة الحمراء بالدورى مرتين وكأس مصر مرتين ودورى الابطال الافريقى مرة والسوبر الافريقى مرة وبرونزية كأس العالم للأندية مرة والسوبر المحلى مرة بجانب كأس الأمم الافريقية تحت 23 عاماً مع المنتخب الأولمبى وشارك فى أولمبياد طوكيو.





س: أين سيجرى أكرم توفيق جراحة الرباط الصليبى؟ج: من المقرر أن يطير أكرم توفيق إلى النمسا لإجراء العملية الجراحية هناك بمعرفة الطبيب الذي سبق أن أجرى له الجراحة الأولى في وقت سابق.





س: أين سيجرى اللاعب فترة التأهيل بعد الجراحة؟ج: استقر مسئولو النادى الأهلى على خوض أكرم توفيق لفترة التأهيل من جراحة الرباط الصليبى فى قطر وذلك عقب خضوعه للجراحة المنتظر أن يجريها فى النمسا فى غضون أيام قليلة ويرغب مسئولو الأهلى فى تكرار نفس سيناريو التأهيل الذى خضع له اللاعب إبان إصابته الأولى بالرباط الصليبى وذلك حتى يعود فى أفضل صورة.