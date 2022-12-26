شكرا لقرائتكم خبر عن "بيج رامى" يصل القاهرة بعد حصوله على المركز الخامس فى مستر أولمبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل مطار القاهرة الدولي، البطل العالمي رامي السبيعي الشهير بـ «بيج رامي» قادما من أمريكا، وذلك بعد أن حقق المركز الخامس في بطولة مستر أولمبيا، والتي سبق أن فاز بها مرتين متتالين خلال العامين الماضيين، وكان في استقبال بالمطار عدد من أصدقائه وأفراد أسرته .

وقالت مصادر بالمطار وصل بيج رامي على الطائرة المصرية القادمة من نيويورك، والتي وصلت متأخرة عن موعدها حوالي 7 ساعات بسبب سوء الطقس في أمريكا، وقامت سلطات المطار بإنهاء إجراءات وصوله في مبني الركاب رقم 3 بالمطار .

وخسر ممدوح السبيعي الشهير "بيج رامي"، لقب مستر أولمبيا مُكتفياً بالمركز الخامس في هذه النسخة من البطولة التي نافس فيها للعام الثالث على التوالي بفئة الوزن المفتوح، وفاز الإيراني هادي شوبان بالمركز الأول .