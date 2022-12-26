شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتائج قرعة المرحلة الثانية لدورى محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة دوري المحترفين رجال للمجموعتين الثانية والثالثة عن وقوع أندية الجزيرة وهليوبوليس والزهور والمعادي وهليوليدو ودلفي بالمجموعة الثانية، بينما ضمت المجموعه الثالثة أندية الأولمبي والشمس والطيران والقناة والعبور وجزيرة الورد، أما المجموعة الأولي تضم أندية الأهلي والزمالك وسبورتنج وطلائع الجيش والبنك الأهلي وسموحة.

مباراة الأهلي و الزمالك تقام ضمن الجولة الخامسة يوم 23 فبراير ويلتقيا في الدور الثاني من المرحلة يوم 24 مارس ضمن الجولة العاشرة .

تنطلق المرحلة الثانية لدورى المحترفين لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2022/2023 يوم 9 فبراير المقبل.

ويشهد دورى محترفى كرة اليد فترة توقف إلا انه يعود بعد انتهاء المنتخب من المشاركة فى بطولة العالم يناير المقبل ببولندا و السويد.

يتوجه منتخب مصر الأول لكرة اليد إلى فرنسا 1 يناير المقبل للمشاركة فى بطولة دولية ودية استعدادا للمشاركة فى بطولة العالم المقبلة فى يناير 2023 ببولندا والسويد، ويشارك فى هذه الدورة بجانب الفراعنة منتخبات فرنسا والتشيك وهولندا.