شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام وأبو الوفا يدعمان منتخب 2003 استعدادًا لأمم أفريقيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمد أبو الوفا وحازم إمام عضوا مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، على حضور مران منتخب مصر للشباب اليوم بالملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وعقد الثنائي أبو الوفا وإمام جلسة مع الجهاز الفني واللاعبين قبل بدء المران أكدا خلالها ثقتهما في الفريق بالكامل لتحقيق لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية والتأهل لكأس العالم .

ووجه حازم إمام كلمة للاعبين، قال خلالها إنه يجب التركيز من الآن والدخول في أجواء البطولة لتحقيق النتائج المطلوبة والفوز بجميع المباريات للتأكيد علي أن هذا الجيل هو مستقبل الكرة المصرية.

وأضاف إمام، أن اللعب في كأس العالم هو حلم كل لاعب، مطالبا الفريق بالكامل ببذل قصاري جهده لإسعاد الجماهير المصرية وأن مجلس إدارة الاتحاد سيوفر كل الدعم لمنتخب الشباب لتحقيق الأهداف المطلوبة ، مطالبا اللاعبين ببذل قصاري جهدهم لإسعاد الجماهير والتتويج باللقب الأفريقي.

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة عن و قوع منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم موزمبيق و السنغال و نيجيريا.

فيما أكد أبو الوفا في كلمته، أن مجلس إدارة الاتحاد حريص علي توفير كل الدعم لمنتخب الشباب لتحقيق الأهداف المطلوبة ، مطالبا اللاعبين باغتنام الفرصة والتتويج باللقب الأفريقي لاسيما وأن البطولة تقام في مصر.