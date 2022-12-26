شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبة تنس الطاولة بالأهلى: المنافسة لن تكون سهلة فى البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر
وتستضيف الصالة رقم 2 بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي المنافسات، خلال الفترة من 25 وحتى 31 ديسمبر الجاري، ويشارك 39 فريقا من مختلف الدول العربية وبمشاركة 6 فرق مصرية على صعيد الرجال والسيدات.
وأكملت "مباراة اليوم أمام الفريق اللبناني، بمثابة بداية جيدة لنا في البطولة وخطوة نحو تصدر المجموعة، حيث ستزيد صعوبة المباريات مع الدور الرئيسي، والحفاظ على اللقب هو الهدف الذي نلعب لاجله".
واختتمت "عدم وجود لاعبة محترفة معنا لا يمثل أي مشكلة على الإطلاق، بوجود دينا مشرف وهنا جودة المحترفتان في فرنسا والسويد، كذلك وجودي كلاعبة مع فريقي بالدوري ابإسباني،
ويمثل مصر في مسابقة السيدات الثلاثي الأهلي والزمالك وجزيرة الورد.
الجدير بالذكر أن النادي الأهلي هو حامل لقب الرجال والسيدات بالنسخة الأخيرة للمسابقة.