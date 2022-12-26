شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبة تنس الطاولة بالأهلى: المنافسة لن تكون سهلة فى البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت نادين الدولتلي لاعبة سيدات تنس الطاولة بالنادي الأهلي عن سعادتها بالفوز في أول لقاءات الفريق ببطولة الأندية العربية.

وتستضيف الصالة رقم 2 بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي المنافسات، خلال الفترة من 25 وحتى 31 ديسمبر الجاري، ويشارك 39 فريقا من مختلف الدول العربية وبمشاركة 6 فرق مصرية على صعيد الرجال والسيدات.

وقالت "نادين" في تصريحاتها عقب الفوز على نادي الأهلي صيدا اللبناني "دائما ما تكون لبطولة الأندية العربية طعم خاص لنا جميعا، حيث نستعد لها قبل البداية بفترة طويلة، والفريق بأكمله يكون في كامل التركيز نظرا لصعوبة المتافسة، واستعانة معظم الأندية بلاعبات محترفات".

وأكملت "مباراة اليوم أمام الفريق اللبناني، بمثابة بداية جيدة لنا في البطولة وخطوة نحو تصدر المجموعة، حيث ستزيد صعوبة المباريات مع الدور الرئيسي، والحفاظ على اللقب هو الهدف الذي نلعب لاجله".

واختتمت "عدم وجود لاعبة محترفة معنا لا يمثل أي مشكلة على الإطلاق، بوجود دينا مشرف وهنا جودة المحترفتان في فرنسا والسويد، كذلك وجودي كلاعبة مع فريقي بالدوري ابإسباني،

ويمثل مصر في مسابقة السيدات الثلاثي الأهلي والزمالك وجزيرة الورد.

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي هو حامل لقب الرجال والسيدات بالنسخة الأخيرة للمسابقة.