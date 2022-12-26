شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاثنين 26/12/2022 ، العديد من الأخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها ، محمد عواد جاهز لحراسة عرين الزمالك أمام الإسماعيلى فى الدورى، وكلاتنبرج يشرح آلية تطبيق تقنية حالات التسلل في المباريات، وبابا فاسيليو يوافق على فسخ عقد فوافى مع المحلة بسبب فرنسا.

تأكد الجهاز الفنى للزمالك من جاهزية محمد عواد للمشاركة فى مواجهة الإسماعيلى المقبلة.

كلاتنبرج يشرح آلية تطبيق تقنية حالات التسلل في المباريات.. فيديو

نشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة فيديو توضيحي عن طريق الإنجليزي مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام المصرية ، عن كيفية إحتساب التسلل و كيفية استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد في التسلل.

بابا فاسيليو يوافق على فسخ عقد فوافى مع المحلة بسبب فرنسا