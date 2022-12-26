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7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت المصرية اليوم الاثنين 26/12/2022 ، العديد من الأخبار الهامة والتي جاء في مقدمتها ، محمد عواد جاهز لحراسة عرين الزمالك أمام الإسماعيلى فى الدورى، وكلاتنبرج يشرح آلية تطبيق تقنية حالات التسلل في المباريات، وبابا فاسيليو يوافق على فسخ عقد فوافى مع المحلة بسبب فرنسا.

 

تأكد الجهاز الفنى للزمالك من جاهزية محمد عواد للمشاركة فى مواجهة الإسماعيلى المقبلة.

كلاتنبرج يشرح آلية تطبيق تقنية حالات التسلل في المباريات.. فيديو

نشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة فيديو توضيحي عن طريق الإنجليزي مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام المصرية ، عن كيفية إحتساب التسلل و كيفية استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد في التسلل.

بابا فاسيليو يوافق على فسخ عقد فوافى مع المحلة بسبب فرنسا

وافق اليوناني بابا فاسيليو المدير الفني لفريق غزل المحلة، على طلب المدغشقري باولن فوافي لاعب الفريق، بفسخ تعاقده مع الفريق في مطلع شهر يناير المقبل.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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