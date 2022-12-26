شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الاتحاد السكندرى يحفز اللاعبين بمكافأة و"عجل" قبل مواجهة بيراميدز.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى صرف مكافأت الفوز للاعبى الفريق في الثلاث مباريات الماضية وفقا للائحة الفريق، وقبل مواجهة بيراميدز في الدورى الممتاز غدا، الثلاثاء، لتحفيزهم للاستمرار في تحقيق النتائج الإيجابية.

وقام لاعبى فريق الاتحاد السكندرى برفقة الجهاز الفني بقيادة الصربى زوران بذبح "عجل" قبل التدريب الأخير و السفر الى القاهرة للدخول في معسكر مغلق أستعدادا لمواجهة بيراميدز غدا .

ووعد محمد مصيلحى رئيس النادى اللاعبين بصرف المستحقات كاملة في حال الفوز على بيراميدز و الاستمرار بالمربع الذهبى لبطولة الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم .

ومن المقرر أن يلاقى فريق الاتحاد السكندرى نظيره بيراميدز غدا الثلاثاء ضمن مباريات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز و التي سوف تقام على ستاد الدفاع الجوى في تمام الساعة الخامسة مساء .

ويحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز الرابع بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 18 نقطة حيث تمكن من الفوز في 6 مباريات و الهزيمة في 3 مباريات .