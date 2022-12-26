شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة أحمد شوبير تكشف كواليس حريق المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مها سلامة زوجة الإعلامى أحمد شوبير عن كواليس الحريق الذى نشب في المنزل نتيجة الماس الكهربائى.

وقالت مها سلامة، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن الحريق نتيجة ماس كهربائى في السخان والتكييف، دون أي إصابات لأى من أفراد الأسرة.

وأضافت أن الحريق تم السيطرة عليه، فقبل وصول سيارة الإطفاء، كانت ماسورة المياه المتواجدة في البلكونة قد انفجرت، وبالتالي الماء الخارج منها قام بإطفاء الحريق تلقائيا.

واختتم زوجة شوبير قائلة :" الحمد لله ربنا ستر قدر ولطف.. احنا الحمد لله بخير".

ونشب منذ قليل حريق بشقة الإعلامى أحمد شوبير بالمهندسين، وهو ما أثار حالة من الهلع والفزع، إلا أنه تم السيطرة عليه وإطفاءه.