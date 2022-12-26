شكرا لقرائتكم خبر عن معتز عاشور: نبذل قصارى جهدنا لنجاح البطولة العربية للطاولة كعادتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث معتز عاشور، رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة عن البطولة العربية للأندية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 25 وحتى 31 ديسمبر الجاري، وستقام البطولة على صالة استاد القاهرة.

وأسفرت قرعة بطولة الأندية العربية لتنس الطاولة للرجال والسيدات في نسختها الـ 33، والتي أقيمت أمس، عن وقوع الأندية المصرية في مجموعات متوسطة المستوى.

وتنطلق الجولة الأولى من منافسات الرجال في الرابعة عصرا وبينما أقيمت المباراة الأولى للسيدات في الحادية عشر صباح الإثنين.

قال معتز عاشور: "أتمنى التوفيق لجميع اللاعبين المشاركين في البطولة سواء الرجال أو السيدات، هذه البطولة من ضمن البطولات التي يقوم الاتحاد العربي بالإشراف عليها".

وأضاف: "جميع البطولات التي أقيمت من قبل حققت نجاح كبير، نتمنى أيضًا نجاح هذه البطولة، تعتبر جميع الأندية أسرة واحدة، سيكون هناك منافسات قوية، حيث يشارك في البطولة محترفين أجانب أقوياء".

يذكر أن النادي الأهلي هو حامل لقب الرجال والسيدات بالنسخة الأخيرة للمسابقة، ويمثل مصر في مسابقة الرجال كلًا من الأهلي والزمالك وإنبي، بالإضافة إلى الأهلي والزمالك وجزيرة الورد على صعيد السيدات.

ويشارك 20 ناديا في منافسات الرجال، تم تقسيمهم إلى 5 مجموعات، بواقع 4 أندية في كل مجموعة، على أن يصعد الأول والثاني للدور ثمن النهائي.

وشهدت قرعة السيدات مشاركة 12 ناديا، مقسمين على 3 مجموعات بتواجد 4 أندية بالمجموعة الواحدة، ويصعد الأول والثاني للدور ربع النهائي