شكرا لقرائتكم خبر عن بابا فاسيليو يوافق على فسخ عقد فوافى مع المحلة بسبب فرنسا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وافق اليوناني بابا فاسيليو المدير الفني لفريق غزل المحلة، على طلب المدغشقري باولن فوافي لاعب الفريق، بفسخ تعاقده مع الفريق في مطلع شهر يناير المقبل، وذلك بسبب الظروف الصحية التي تمر بها نجلته المتواجدة حاليا في فرنسا بصحبة زوجته، بعد تأكد إصابتها بأحد أمراض القلب وتواجدها في أحد المستشفيات الفرنسية.
وينتظر فوافي موافقة إدارة غزل المحلة على فسخ تعاقده مع الفريق بالتراضي خلال الفترة المقبلة، للسفر الي فرنسا والتواجد مع نجلته وزوجته .
وتعاقد غزل المحلة مع باولن فوافي مطلع الموسم الماضي، في صفقة انتقال حر قادمًا من صفوف مصر المقاصة لمدة ثلاث مواسم، قضى منهم اللاعب موسم ونصف مع الفريق.
ويعود لاعبو فريق المحلة الى التدريبات الجماعية اليوم الإثنين، عقب الراحة التى منحها اليونانى بابا فاسيليو المدير الفنى للفريق لمدة 24 ساعة وذلك لتجنب الإرهاق والإصابات بعد مباراة قوية أداها اللاعبين أمام فاركو فى بطولة الدورى المصرى الممتاز.
ويستعد فريق غزل المحلة لمواجهة نظيره سموحة فى إطار منافسات الأسبوع العاشر من بطولة الدورى، المقرر لها الخامسة مساء الجمعة المقبلة.