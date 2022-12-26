شكرا لقرائتكم خبر عن بابا فاسيليو يوافق على فسخ عقد فوافى مع المحلة بسبب فرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق اليوناني بابا فاسيليو المدير الفني لفريق غزل المحلة، على طلب المدغشقري باولن فوافي لاعب الفريق، بفسخ تعاقده مع الفريق في مطلع شهر يناير المقبل، وذلك بسبب الظروف الصحية التي تمر بها نجلته المتواجدة حاليا في فرنسا بصحبة زوجته، بعد تأكد إصابتها بأحد أمراض القلب وتواجدها في أحد المستشفيات الفرنسية.

وينتظر فوافي موافقة إدارة غزل المحلة على فسخ تعاقده مع الفريق بالتراضي خلال الفترة المقبلة، للسفر الي فرنسا والتواجد مع نجلته وزوجته .

وتعاقد غزل المحلة مع باولن فوافي مطلع الموسم الماضي، في صفقة انتقال حر قادمًا من صفوف مصر المقاصة لمدة ثلاث مواسم، قضى منهم اللاعب موسم ونصف مع الفريق.