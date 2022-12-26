شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يحتفل بعيد ميلاده ابنه "آدم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل محمود عبد الرازق شيكابالا قائد نادي الزمالك، بعيد ميلاد ابنه آدم ، حيث نشر شيكا عبر صفحته الشخصية علي موقع انستجرام صور لعدد من المقربين له يحتفلوا بعيد ميلاد آدم معلقين له "عيد ميلاد الحلويات".



شيكا

اوحتل محمود عبد الرازق شيكابالا قائد فريق الزمالك المركز العاشر في قائمة الهدافين التاريخين للقلعة البيضاء بعد إحرازه هدف في مرمى حرس الحدود في اللقاء الذى إنتهى بفوز الأبيض 4 / 0 فى المباراة التى جمعتهما في الجولة قبل الماضية ، على استاد القاهرة الدولى ضمن مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

رفع شيكابالا رصيده من الأهداف إلى الهدف 65 بواقع 45 هدف في الدوري و 8 أهداف في بطولة كأس مصر و 11 هدف في البطولات الأفريقية وهدف في البطولة العربية.

ومن ناحية أخري، وأغلق الجهاز الفني لنادى الزمالك بقيادة البرتغالى فيريرا صفحة مباراة المقاولون العرب التى أقيمت مساء الاحد على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الاخضر ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز، وانتهت بالتعادل السلبى بين الفريقن، من أجل الاستعداد لمواجهة الاسماعيلى.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره الاسماعيلى فى اللقاء المقرر له السابعة مساء الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز