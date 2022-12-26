شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يبدأ الاستعداد لمواجهة سموحة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود لاعبو فريق غزل المحلة الى التدريبات الجماعية اليوم الإثنين، عقب الراحة التى منحها اليونانى بابا فاسيليو المدير الفنى للفريق لمدة 24 ساعة وذلك لتجنب الإرهاق والإصابات بعد مباراة قوية أداها اللاعبين أمام فاركو فى بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويستعد فريق غزل المحلة لمواجهة نظيره سموحة فى إطار منافسات الأسبوع العاشر من بطولة الدورى، المقرر لها الخامسة مساء الجمعة المقبلة.

وتعادل فريق المحلة سلبيا امام فاركو في المباراة التي اقيمت بين الفريقين، مساء امس على استاد غزل المحلة، ضمن مباريات الجولة التاسعة ليرفع المحلة رصيده إلى 17 نقطة في المركز السادس، بينما ارتفع رصيد فاركو إلى 8 نقاط في المركز الحادي عشر.

وكان مجلس ادارة نادي غزل المحلة ، قد قرر ارسال احتجاجا رسميا للجنة الحكام للاعترض علي الغاء الحكم السيد منير هدفا صحيحا للفريق احرزه في مرمي فاركو في اطار مباريات الجولة التاسعة بمسابقة الدوري الممتاز، والاعتراض علي القرارات العكسية التي اتخذها الحكم خلال المباراة، ما ترتب عليه ضياع نقطتين مهمتين في صراعه القريق علي التواجد في المربع الذهبي.

واوضح النادي في مذكرة الاحتجاج انها ليست المرة الاولي التي يتعرض فريق الغزل لهذا الظلم البين، وان اخطاء الحكام المتكررة اضاعت علي الفريق نقاط مستحقة كانت كفيلة ان تضعه في صدارة ترتيب جدول الدوري الممتاز.