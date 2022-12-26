«ماسورة المياه إنفجرت فأطفأت النيران» .. نجاة أسرة الإعلامي أحمد شوبير من حريق شب في المنزل

الشارقة - اميمة ياسر - تسبب ماس كهربائي، في اندلاع حريق بمنزل الإعلامي وحارس عرين الأهلي السابق أحمد شوبير، خلال الساعات القليلة المضية.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي، عدة صور، أبرزت تأثير الحادث على منزل أحمد شوبير، بسبب ماس كهربائي بجهازي السخان والتكييف.

وأكدت مصادر أمنية بمديرية أمن الجيزة لصدى البلد ، عدم ورود أية بلاغات حول حرائق بمنزل الإعلامي أحمد شوبير وأنه لم يتم تحرير أية محاضر بخصوص شوبير أو منزله وأضافت المصادر أنه ربما يكون حدث ماس كهربائي بسيط ولم يتم إبلاغ النجدة به.

دون أي إصابات لأى من أفراد الأسرة

كشفت مها سلامة زوجة الإعلامى أحمد شوبير عن كواليس الحريق الذى نشب في المنزل نتيجة الماس الكهربائى.

وقالت مها سلامة، إن الحريق نتيجة ماس كهربائى في السخان والتكييف، دون أي إصابات لأى من أفراد الأسرة.

وأضافت أن الحريق تم السيطرة عليه، فقبل وصول سيارة الإطفاء، كانت ماسورة المياه المتواجدة في البلكونة قد انفجرت، وبالتالي الماء الخارج منها قام بإطفاء الحريق تلقائيا.

واختتم زوجة شوبير قائلة :" الحمد لله ربنا ستر قدر ولطف.. احنا الحمد لله بخير".