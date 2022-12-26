الامارات | ضربة جديدة للمنتخب.. استبعاد شاهين من قائمة خليجي "25"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر الجهاز الفني لمنتخب الإمارات لكرة القدم بقيادة المدرب الارجنتيني رودلفو أروابارينا ، استبعاد مدافع الشارقة شاهين عبد الرحمن من قائمة المنتخب التي ستغادر إلى مدينة البصرة العراقية للمشاركة في كأس الخليج 25 المقررة هناك خلال الفترة من 6 إلى 19 يناير المقبل.

وجاء استبعاد شاهين قبل بدء معسكر داخلي للمنتخب في دبي اليوم الإثنين بعد تعرضه للإصابة في العضلة الخلفية ويشكل غيابه عن المنتخب ضربة جديدة للأبيض الإماراتي بعد غياب مهاجم المنتخب علي مبخوت هو الآخر عن القائمة النهائية التي تم الإعلان عنها رسميا تمهيدا للسفر إلى العراق للمشاركة في كأس الخليج 25، علما أن القائمة النهائية ضمت 26 لاعبا.

وقال اتحاد كرة القدم على صفحته الرسمية عبر " توتير" لاعب منتخبنا الوطني شاهين عبد الرحمن يغيب عن “خليجي 25" في البصرة بداعي الإصابة في العضلة الخلفية وحاجته للعلاج والراحة لمدة أسبوعين".