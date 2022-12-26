شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تفاصيل جديدة حول مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعد أيام قليلة من نهاية كأس العالم 2022، يعود الدوري الإنجليزي للحياة، وسيعود بمباراة من العيار الثقيل تجمع بين الريدز والفيلا بقيادة مدربهم أوناي إيمري.

تفاصيل جديدة حول مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي

ومنذ أن تولى المدرب الإسباني تدريب أستون فيلا تحسنت النتائج كثيرًا، ووصل إلى المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة بعد أن كان مهددًا بالهبوط إبان فترة ستيفن جيرارد مدربه السابق.

أما ليفربول فعانى كثيرًا أمام مانشستر سيتي في أولى مباريات ما بعد المونديال، وتلقى هزيمة 2-3 في كأس رابطة الأندية الإنجليزية ودّع من خلالها حلم التتويج باللقب للعام الثاني على التوالي.

ويعد التعليق ضمن أهم العناصر الإعلامية في السنوات الماضية، فالجماهير تترك قناة وتذهب إلى أخرى من أجل الاستمتاع بأحداث المباريات على صوت أحد المعلقين.

إذا كنت تسأل عن من هو معلق مباراة ليفربول وأستون فيلا، "العين الرياضية" تقدم لك الإجابة.

قناة بي إن سبورتس هي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في نسخة 2022-2023 كما جرت العادة، وستكون المباراة عبر شاشتها.

وخصصّت القناة البنفسجية قناة beIN Sports Premium HD 1 لنقل أحداث مباراة ليفربول وأستون فيلا، ويمكن متابعة اللقاء باللغة الإنجليزية عبر beIN Sports English 1.

أعلنت شبكة بي إن سبورتس أن المعلق القطري الشهير يوسف سيف هو من سيتولى التعليق على مجريات مباراة ليفربول وأستون فيلا.

وتتيح القناة القطرية فرصة متابعة المباراة أيضًا من خلال التعليق الإنجليزي، وذلك عبر قناتها الإنجليزية، أو من خلال تغيير القناة الصوتية للقناة الصوتية الثانية على القناة العربية.

تجدر الإشارة إلى أن موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا هو الإثنين الموافق 26 ديسمبر/ كانون الأول 2022، بملعب فيلا بارك، ضمن الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت مصر، الثامنة والنصف بتوقيع السعودية، التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا والقنوات الناقلة

الموعد: 26 ديسمبر 2022

التوقيت: 19:30 مصر، 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات

الملعب: فيلا بارك

القنوات الناقلة: beIN Sports HD 1 Premium - beIN Sports English 1

المعلق: يوسف سيف - تعليق إنجليزي

وتعود عجلة الدوريات الأوروبية للدوران، بعد توقف قسري واضطراري من أجل فسح المجال لإقامة نهائيات كأس العالم 2022، في الفترة الممتدة من 20 نوفمبر/ تشرين الثاني حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول.

ويشهد اليوم الإثنين إقامة العديد من المباريات في الدوري الإنجليزي وكذلك الدوري السعودي، الأمر الذي سيُضفي على هذا اليوم، الكثير من الإثارة والمتعة.

وينتظر عشاق كرة القدم، مباراة ليفربول وأستون فيلا باعتبارها أحد أهم مباريات اليوم الإثنين، وكذلك ستكون الإثارة حاضرة في ديربي الرياض بين الهلال والنصر في الدوري السعودي.

تُقام مباراة برينتفورد ضد توتنهام في تمام الساعة 4:30 بتوقيت أبو ظبي، 3:30 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة 2:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي بريميم 1.

تُقام مباراة كريستال بالاس ضد فولهام في تمام الساعة 7:00 بتوقيت أبو ظبي، 6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 5:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس كونكت.

تُقام مباراة إيفرتون ضد وولفرهامبتون في تمام الساعة 7:00 بتوقيت أبو ظبي، 6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 5:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي بريميم 1.

تُقام مباراة ليستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد في تمام الساعة 7:00 بتوقيت أبو ظبي، 6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 5:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس كونكت.

تُقام مباراة ساوثهامبتون ضد برايتون في تمام الساعة 7:00 بتوقيت أبو ظبي، 6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 5:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس HD بريميم 2.

تُقام مباراة أستون فيلا ضد ليفربول في تمام الساعة 9:30 بتوقيت أبو ظبي، 8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 7:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس HD بريميم 1.

تُقام مباراة أرسنال ضد وست هام يونايتد في تمام الساعة 12:00 بتوقيت أبو ظبي، 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 10:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس HD بريميم 2.

تُقام مباراة الفتح ضد الشباب في تمام الساعة 4:30 بتوقيت أبو ظبي، 3:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 2:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة القناة الرياضية السعودية (SSC EXTRA 1) HD.

تُقام مباراة الباطن ضد الرائد في تمام الساعة 4:30 بتوقيت أبو ظبي، 3:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 2:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة القناة الرياضية السعودية (SSC EXTRA 1) HD.

تُقام مباراة الاتحاد ضد التعاون في تمام الساعة 7:00 بتوقيت أبو ظبي، 6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 5:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة القناة الرياضية السعودية (SSC EXTRA 1).

تُقام مباراة الفيحاء ضد الطائي في تمام الساعة 7:00 بتوقيت أبو ظبي، 6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 5:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة القناة الرياضية السعودية (SSC EXTRA 1).

تُقام مباراة النصر ضد الهلال في أقوى مباريات اليوم الاثنين في تمام الساعة 9:30 بتوقيت أبو ظبي، 8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 7:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة القناة الرياضية السعودية (SSC1) و(SSC5).